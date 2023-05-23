МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты к правительству России с предложением исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по РФ, а также исключить возможность их заправки по розничным ценам в России. Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

Соответствующий документ был внесен в палату комитетом ГД по транспорту накануне.

"Депутаты Государственной Думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1728 "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов", предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации", — говорится в документе.

Стоимость топлива для польских автомобильных перевозчиков депутаты предлагают установить "на уровне цен Европейского союза".

При этом депутаты допускают возможность перемещения польских транспортных средств от границы до ближайших таможенных терминалов "в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков".

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в результате принятого решения Польша лишится порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России.

"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", — сообщил он в своем телеграм-канале.

На пленарном заседании Володин заявил, что в отношениях между государствами "можно многое прощать", кроме того, когда «топчут память» солдат и офицеров, которые уже не могут постоять за себя.

"Их нет. Но их нет потому друзья и коллеги, потому что они погибли для того, чтобы жила Польша, было государство. И тот, кто забыл это, должен осознавать свою ответственность перед гражданами", — сообщил председатель ГД.