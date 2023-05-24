Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об особенностях уплаты таможенных пошлин
АСТАНА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Парламент республики ратифицировал соглашение 4 мая.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", — говорится в сообщении.
Соглашение было подписано в Москве 19 апреля 2022 года президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Оно направлено на совершенствование системы обеспечения и упрощение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита.
Соглашение будет применяться в случае, когда товары помещаются под процедуру таможенного транзита в одном государстве-члене ЕАЭС, а таможенные и иные платежи уплачиваются в другом.
Документ устанавливает случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения платежей, а также определяет основы взаимодействия таможенных органов стран — сторон соглашения.
Предусматривается также, что обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) будет осуществляться в соответствии с договором о ЕАЭС.
https://1prime.ru/government/20230524/840668832.html