АСТАНА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в среду пресс-служба главы государства. Белоруссия выразила интерес в свободной торговле ЕАЭС с третьими странами

Парламент республики ратифицировал соглашение 4 мая.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в Москве 19 апреля 2022 года президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Оно направлено на совершенствование системы обеспечения и упрощение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита.

Соглашение будет применяться в случае, когда товары помещаются под процедуру таможенного транзита в одном государстве-члене ЕАЭС, а таможенные и иные платежи уплачиваются в другом.

Документ устанавливает случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения платежей, а также определяет основы взаимодействия таможенных органов стран — сторон соглашения.

Предусматривается также, что обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) будет осуществляться в соответствии с договором о ЕАЭС.