МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в сферах промышленности, сообщило во вторник агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Глава государства подписал соответствующий указ №150", — передает агентство.

Проект протокола разработан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) по поручению Высшего Евразийского экономического совета от 9 декабря 2022 года. Данным договором предусматривается возможность принятия Советом ЕЭК решения об оказании финансового содействия реализации совместных кооперационных проектов за счет средств бюджета ЕАЭС.