МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о четырехкратном увеличении с 1 сентября 2024 года размера страховых выплат пассажирам легковых такси, следует из размещенного на сайте правовой информации документа. "АвтоВАЗ" предложил использовать новую Lada Aura в такси в классе комфорт

Отмечается, что закон позволит повысить безопасность пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу путем распространения с 1 сентября следующего года на легковые такси системы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Таким образом, выплаты в счет возмещения вреда жизни пассажира такси достигнут 2,025 миллиона рублей, его здоровью — двух миллионов рублей, за причинение вреда имуществу пассажира — от 23 тысяч рублей на человека.

Договор ОСГОП платнируется заключать с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Имеющие соответствующее разрешение обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта России.

Подчеркивается, что ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.