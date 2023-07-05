МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Внешний долг России упал до минимума с 2006 года

Документ в целях защиты прав и законных интересов жителей четырех новых регионов России запрещает до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.

Уточняется, что этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых регионов и до 2026 года действует переходный период для интеграции этих субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.