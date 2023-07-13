МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, вносящего изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Протокол определяет порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме на территории союза. Госдума обнулила НДПИ для проекта "Новатэка" на Ямале

Протокол был подписан президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 9 декабря 2022 года в Бишкеке. Он создает равные условия налогообложения НДС при оказании электронных услуг в рамках ЕАЭС, упрощает налоговое администрирование и устраняет отдельные пробелы, выявленные в ходе правоприменительной практики.

Под услугами в электронной форме в протоколе понимаются услуги, оказанные через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть электросвязи), в том числе через интернет, предоставление которых невозможно без использования информационных технологий. Перечень таких услуг утверждается советом Евразийской экономической комиссии.

При этом к услугам в электронной форме не относятся, в частности, предоставление доступа к интернету; реализация товаров (работ, услуг), заказанных через интернет и поставляемых без его использования; а также реализация (передача прав на использование) программного обеспечения или баз данных на материальных носителях.

По общему правилу, порядок постановки и снятия с учета продавцов электронных услуг и посредников в расчетах, налоговую базу, ставки НДС, порядок исчисления, возврата или зачета излишне уплаченных сумм, сроки уплаты налога и льготы по нему определяет законодательство государства-члена ЕАЭС, на чьей территории оказываются такие услуги. А если законодательством не предусмотрена обязательная постановка продавцов на учет, то исчислять и уплачивать НДС будут организации и индивидуальные предприниматели – покупатели таких услуг.

Налогоплательщики, вставшие на учет, обязаны подавать декларацию по НДС. При этом налоговые органы вправе истребовать сведения, необходимые для подтверждения места реализации услуг, полноты и своевременности уплаты налога, а также платежные документы и их копии.