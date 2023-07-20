МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал план министра экономики Роберта Хабека по предоставлению промышленности субсидий на оплату электроэнергии. Германия намерена снизить связанные с Китаем риски, заявил МИД страны

Ранее в четверг научный совет при минфине опубликовал доклад, в котором не рекомендовал введение промышленного тарифа на электроэнергию для энергоемких компаний. Несмотря на то, что авторы доклада подчеркнули, что их мнение может не отражать позицию минфина, Линднер заявил, что согласен с выводами научного совета.

"Я разделяю эту оценку: было бы бессмысленно на протяжении длительного срока компенсировать высокие цены на энергоносители субсидиями. Вместо этого необходимо улучшить базовые условия для лучшего энергоснабжения и условия размещения промышленности в целом", — написал Линднер в Twitter, комментируя доклад научного совета.

Предложенный ранее Хабеком план подразумевал фиксацию цены на электроэнергию на уровне 6 центов за киловатт-час для предприятий, доказавших свою энергоемкость. При этом субсидия должна была бы покрывать 80% от их потребления электроэнергии, высчитанного на основе контрольных показателей. На финансирование этого плана, рассчитанного до 2030 года, предполагалось выделить 35-30 миллиардов евро.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.