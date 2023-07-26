МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) уведомлять кредиторов о своей реорганизации через единый портал государственных и муниципальных слуг ("Госуслуги"). Госдума разрешила онлайн-переводы без комиссий между своими счетами

Ранее законодательство обязывало НПФ направлять кредиторам в письменной форме информацию о начале реорганизации, размещать ее на своем сайте и публиковать в специализированном печатном издании. Сделать это НПФ должен был в течение 30 дней после направления уведомления о своей реорганизации в Банк России.

Новый закон разрешает НПФ уведомлять каждого кредитора с его согласия о начале процедуры реорганизации через портал госуслуг. Уведомление будет направляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в личный кабинет кредитора на "Госуслугах" либо в информационную систему кредитора. При этом Минцифры вправе установить по согласованию с Банком России единый формат и форму такого уведомления.

В случае направления уведомления по почте заказным письмом или с согласия кредитора с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, оно будет считаться полученным по истечении шести рабочих дней со дня отправления. Если уведомление направлялось на "Госуслуги", оно будет считаться полученным в момент входа кредитора на портал, а если в информсистему кредитора – то в момент доставки.

Кроме того, правительству РФ предоставляется право определять случаи, когда Банк России и (или) реорганизуемый НПФ не обязаны размещать на своих официальных сайтах и публиковать в печатных изданиях такие уведомления, а также ходатайства и сообщения о принятом решении ЦБ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.