МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. Пошлина на импортные вина выровняет конкурентные условия с российскими

"Она (эта инициатива) будет рассмотрена в установленном порядке", — сказали в пресс-службе.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.