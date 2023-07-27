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Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть
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Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
"Она (эта инициатива) будет рассмотрена в установленном порядке", — сказали в пресс-службе.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.