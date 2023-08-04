2023-08-04T12:01:14+03:00
2023-08-04T12:01:14+03:00
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Предложения по производству материалов для протезов подготовят к ноябрю
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к ноябрю представить предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления... ПРАЙМ, 04.08.2023
финансы, экономика, госпроекты, промышленность, новости, михаил мишустин, производство протезов, материалы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к ноябрю представить предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, сообщил кабмин РФ.
"Минпромторгу, Минтруду, Минздраву и Росздравнадзору необходимо к ноябрю представить в правительство предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, предназначенных для реабилитации", — говорится в сообщении.
К этому же сроку Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и ФТС вместе с заинтересованными регионами должны проработать инициативы сенаторов по развитию производства и глубокой переработки шерсти, а также совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования в этой сфере.