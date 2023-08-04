МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к ноябрю представить предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, сообщил кабмин РФ. Минпромторг профинансирует импортозамещение материалов для микроэлектроники

"Минпромторгу, Минтруду, Минздраву и Росздравнадзору необходимо к ноябрю представить в правительство предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, предназначенных для реабилитации", — говорится в сообщении.

К этому же сроку Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и ФТС вместе с заинтересованными регионами должны проработать инициативы сенаторов по развитию производства и глубокой переработки шерсти, а также совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования в этой сфере.