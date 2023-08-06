МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России усовершенствовало механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов, которые активно развивают инфраструктуру для инвестпроектов, сообщается в телеграм-канале кабмина. Путин ужесточил контроль за банками и МФО при возврате долгов

"Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован, что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это коснется регионов, которые активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуры для инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, туризма, обрабатывающего производства, жилищного и дорожного строительства. Объем списания будет зависеть от суммы налогов, поступающих в федеральный бюджет от реализации этих проектов.

Кроме того, постановлением предусмотрена дополнительная возможность по списанию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021–2022 годах.

"Теперь будут учитываться налоговые доходы, полученные при поэтапной реализации новых инвестпроектов", — добавляется в сообщении.