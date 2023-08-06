2023-08-06T11:16:39+03:00
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Правительство усовершенствовало механизм списания долгов для регионов
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Правительство России усовершенствовало механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов, которые активно развивают инфраструктуру для инвестпроектов, сообщается... ПРАЙМ, 06.08.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, долги, кредит, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России усовершенствовало механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов, которые активно развивают инфраструктуру для инвестпроектов, сообщается в телеграм-канале кабмина.
"Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован, что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что это коснется регионов, которые активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуры для инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, туризма, обрабатывающего производства, жилищного и дорожного строительства. Объем списания будет зависеть от суммы налогов, поступающих в федеральный бюджет от реализации этих проектов.
Кроме того, постановлением предусмотрена дополнительная возможность по списанию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021–2022 годах.
"Теперь будут учитываться налоговые доходы, полученные при поэтапной реализации новых инвестпроектов", — добавляется в сообщении.