МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Закон о такси, вступивший в силу 1 сентября, упростит водителям сотрудничество с агрегаторами — он позволит работать напрямую со статусом самозанятый, без оформления статуса ИП, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Такси". Водителям объяснили, как будет работать новый “закон о шинах” с 1 сентября

"Закон значительно упростит вход в отрасль такси для тысяч водителей, поскольку даст возможность самозанятым напрямую и без оформления статуса ИП сотрудничать с агрегаторами. Эта мера позволит одновременно и обеспечить для них стабильный заработок, и преодолеть нехватку водителей при постоянно растущем спросе на услуги такси", — сказали в компании.

Там же отметили, что закон впервые вводит понятие "онлайн служб заказа такси", устанавливает их права и вводит финансовую ответственность агрегаторов в случае ДТП. "При этом Яндекс Такси уже несколько лет добровольно страхует каждого участника каждой поездки в сервисе на сумму до 2 млн рублей на человека. Поэтому уровень безопасности и реагирования на инциденты уже сейчас соответствует принципам нового регулирования", — добавили в компании.

Также новый закон определяет, что водителям нужно будет предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем, права категории В с водительским стажем от трех лет, справку об отсутствии судимости, договор с агрегатором. К тому же, нужно оформить полисы страхования жизни и имущества пассажиров, а также ОСАГО. В пресс-службе агрегатора отметили, что сегодня получение разрешений и сопутствующих документов может занимать несколько недель. "По нашим данным, часть водителей еще в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям закона", — отметили в "Яндекс Такси".

"Важно, какой станет правоприменительная практика нового закона, чтобы период адаптации к новым требованиям прошел без негативных последствий для отрасли и во всех регионах партнеры смогли продолжать бесперебойно работать и развивать рынок", — резюмировали в пресс-службе.

Закон, регулирующий работу такси, вступил в силу 1 сентября. Он вводит ограничения для водителей, которые могут работать в такси, а также требования для автомобилей и правила для агрегаторов. Также там уточняются требования к регулированию тарифной политики и хранению сведений из журнала заказов. Согласно закону, с 1 сентября начинают работу три региональных реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси.