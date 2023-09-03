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Собянин: венчурные инвесторы смогут получить новую финансовую поддержку
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Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить новую финансовую поддержку от столицы в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного... ПРАЙМ, 03.09.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, венчурные инвестиции, финансовая поддержка
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить новую финансовую поддержку от столицы в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы — участники Московского инновационного кластера", — приводятся на портале слова мэра столицы Сергея Собянина.
Он отметил, что для таких инвесторов утвердили порядок участия: максимальный грант — до десяти миллионов рублей. По его словам, объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей.
Уточняется, что такая мера финансовой поддержки позволит привлечь дополнительные инвестиции в технологический сектор экономики столицы.