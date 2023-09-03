МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить новую финансовую поддержку от столицы в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года, сообщается на сайте мэра Москвы. Собянин рассказал о преимуществах программы льготного инвесткредитования

"Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы — участники Московского инновационного кластера", — приводятся на портале слова мэра столицы Сергея Собянина.

Он отметил, что для таких инвесторов утвердили порядок участия: максимальный грант — до десяти миллионов рублей. По его словам, объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей.

Уточняется, что такая мера финансовой поддержки позволит привлечь дополнительные инвестиции в технологический сектор экономики столицы.