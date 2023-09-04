МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компании, желающие вернуться на российский рынок, следует обложить "налогом за возвращение", заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Малофеев призвал отказать покинувшим Россию бизнесменам в льготах

Политик напомнил, что ранее СМИ писали о намерении McDonald's вернуться в Россию.

"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств", — сказал Хамзаев.

По его словам, для таких фирм следует ввести дополнительный налог, например, в размере десяти процентов от половины рыночной стоимости активов, который будет выплачиваться в российский бюджет за период, когда их юридически не было в стране.

Депутат призвал поднять вопрос на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.