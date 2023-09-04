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2023
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В Госдуме хотят ввести налог для вернувшихся компаний
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Компании, желающие вернуться на российский рынок, следует обложить "налогом за возвращение", заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Политик напомнил, что... ПРАЙМ, 04.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компании, желающие вернуться на российский рынок, следует обложить "налогом за возвращение", заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.
Политик напомнил, что ранее СМИ писали о намерении McDonald's вернуться в Россию.
"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств", — сказал Хамзаев.
По его словам, для таких фирм следует ввести дополнительный налог, например, в размере десяти процентов от половины рыночной стоимости активов, который будет выплачиваться в российский бюджет за период, когда их юридически не было в стране.
Депутат призвал поднять вопрос на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.