МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Банки смогут выдавать льготную IT-ипотеку по новым условиям с 9 сентября — с этой даты начнет действовать постановление правительства, упрощающее условия для получения кредита, прокомментировали в Минцифры России. Ситибанк прекратит работу своей сети банкоматов в России

"Банки смогут выдавать льготную IТ-ипотеку по новым условиям уже с 9 сентября. Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IТ-компаний, начнет действовать 9 сентября. Согласно документу, специалисты до 35 лет (включительно) могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить заем", — сообщили в министерстве.

Кабмин РФ 1 сентября объявил о смягчении условий предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — его могут получить специалисты до 36 лет, для них кредит оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

В Минцифры также добавили, что общий кредитный лимит по программе на всех заемщиков увеличен с 240 до 500 миллиардов рублей.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.