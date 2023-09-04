ПСКОВ, 4 сен — ПРАЙМ. Субсидирование приграничных перевозок, в первую очередь, между Россией и Белоруссией, из бюджета Союзного государства надо проработать на уровне правительства и после вынести на рассмотрение глав обеих стран, сообщил сообщил председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Росатом готов помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

"Абсолютно правильное предложение, потому что у нас есть такое субсидирование для регионов внутри России, но нет такой программы, где бы субсидирование осуществлялось в рамках, возможно, союзных программ… в рамках нашего союзного бюджета для регионов России и Беларуси. И, в первую очередь, начинать надо с приграничных, потому что вы за счёт своего скудного бюджет это делаете… Проработаем с нашим правительством Союзного государства, обратимся к руководителям наших государств с тем, чтобы поддержку нашло такое решение", — сказал он в ходе заседания Совета ПС РФ РБ.

Предложение предусмотреть такие субсидии для развития приграничного сотрудничества высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что у области есть опыт реализации подобных проектов с прибалтийскими страна. По словам Ведерникова, за 17 лет было реализовано подобных разработок на сумму более 5 миллиардов рублей.

"Как вы знаете, с марта 22 года реализация проектов была приостановлена с той стороны в одностороннем порядке. Российские партнеры оказались лишены механизмов финансирования и софинансирования проектов. Белорусские коллеги остались в точно такой же ситуации, поэтому вопрос поиска альтернативных механизмов финансирования актуален и для наших регионов, и для на наших стран. И одной из таких мер может стать разработка совместного проектного финансирования приграничной кооперации в рамках приграничного государства", — отметил Ведерников.

Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, 4 сентября, его проводит Володин. В повестке заседания Совета ПС восемь вопросов.