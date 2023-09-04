МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил запустить программу "Счастливая семья", предполагающую введение льготной ипотеки для семей до рождения первенца. Об этом сообщила пресс-служба партии "Новые люди". Правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки с господдержкой

Такую идею депутат представил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

"Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно", — сказано в тексте обращения.

Даванков добавил, что при рождении третьего ребенка предлагается полностью списать долг за счет бюджета.

Вице-спикер также предложил другие меры поддержки молодых семей, в том числе перевод молодых мам на бюджетные места в вузах.