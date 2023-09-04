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Молодые семьи смогут получать льготную ипотеку до рождения первенца
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Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил запустить программу "Счастливая семья", предполагающую введение льготной ипотеки для семей до рождения первенца. Об... ПРАЙМ, 04.09.2023
экономика, госпроекты, новости, госдума, семьи, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил запустить программу "Счастливая семья", предполагающую введение льготной ипотеки для семей до рождения первенца. Об этом сообщила пресс-служба партии "Новые люди".
Такую идею депутат представил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
"Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно", — сказано в тексте обращения.
Даванков добавил, что при рождении третьего ребенка предлагается полностью списать долг за счет бюджета.
Вице-спикер также предложил другие меры поддержки молодых семей, в том числе перевод молодых мам на бюджетные места в вузах.