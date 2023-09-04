МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 

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"Правительству Российской Федерации обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года", — говорится в тексте поручения.

Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.

Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными, разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта, а также создание отечественных хранилищ кода, необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.

В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий. В числе поручений также отмечается необходимость обеспечения преемственности "ранее созданных, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", научно-технологических заделов".

Также президент поручил определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.