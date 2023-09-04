МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Решетников предложил продлить инструмент нацпроектов

"Правительству Российской Федерации обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года", — говорится в тексте поручения.

Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.

Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными, разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта, а также создание отечественных хранилищ кода, необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.

В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий. В числе поручений также отмечается необходимость обеспечения преемственности "ранее созданных, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", научно-технологических заделов".

Также президент поручил определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.