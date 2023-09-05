МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Водители в России могут ездить на "липучей" резине "хоть когда", не опасаясь каких-либо санкций – вопросов к таким шинам нет, заверил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. Водителям объяснили, как будет работать новый “закон о шинах” с 1 сентября

"Есть такое понятие – "липучка"…. она не запрещена летом. Можно на "липучке" ездить как на всесезонной резине, она никак не повлияет на те или иные факторы", – сказал Черников на брифинге.

Глава ГИБДД заверил, что "липучка" может использоваться "хоть когда", вопросов к ней нет.

"Образно говоря, совершил (водитель) ДТП, его же рассматривают в комплексе, в том числе и техническое состояние транспортного средства оценивается, какие шины стояли на транспортном средстве, которое совершило ДТП. Видят, что даже вот "липучая" резина… никаких нарушений здесь нет. Технический регламент нарушений здесь не видит", – отметил Черников.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Так, установлен запрет на езду с "шиповкой" летом, также нельзя садиться за руль легковушек (категории М1) и небольших грузовиков (категории N1) без зимних шин зимой.

Есть также и некоторые послабления — к примеру, отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не служит основанием для запрета эксплуатации авто. Отдельно в МВД РФ отмечали, что запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, если они не мешают обзорности. Данный перечень содержится в статье 12.5 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 500 рублей.