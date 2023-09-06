МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Совет Государственной Думы 18 сентября обсудит закрепление в избирательных округах за депутатами только российских автомобилей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Путин поручил доложить о закупках для чиновников российских машин

"Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября", — написал он в Telegram.

По словам Володина, по итогам обсуждения вопроса передвижения депутатов в Москве с Управлением делами Президента было решено постепенно заменять иностранные машины отечественными. Спикер ГД подчеркнул, что лидеры фракций поддержали такое решение, приступили к его реализации.

"Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России", — резюировал Володин.