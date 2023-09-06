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Совет Госдумы обсудит переход депутатов на отечественные авто
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Совет Государственной Думы 18 сентября обсудит закрепление в избирательных округах за депутатами только российских автомобилей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав... ПРАЙМ, 06.09.2023
авто, бизнес, экономика, госпроекты, новости, вячеслав володин, госдума, авто, чиновники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Совет Государственной Думы 18 сентября обсудит закрепление в избирательных округах за депутатами только российских автомобилей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября", — написал он в Telegram.
По словам Володина, по итогам обсуждения вопроса передвижения депутатов в Москве с Управлением делами Президента было решено постепенно заменять иностранные машины отечественными. Спикер ГД подчеркнул, что лидеры фракций поддержали такое решение, приступили к его реализации.
"Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России", — резюировал Володин.