МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России разработал механизм самоограничения граждан на участие в азартных играх, следует из проекта федерального закона, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Букмекерская контора PariMatch подала в суд на Зеленского, передают СМИ

"Проект… дополнить статьей 52 следующего содержания: "Статья 52. Отказ от участия в азартных играх. 1. Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх соответствующего вида путем направления организатору азартных игр соответствующего вида заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх", — говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что в таком случае перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, будет вести единый регулятор азартных игр. Там также добавляется, что в случае, если человек признан ограниченно дееспособным, то такое заявление за него сможет направить попечитель; заявления можно будет подавать в бумажном виде, а также через официальный сайт организатора азартных игр в интернете.

Далее, согласно документу, организатор азартных игр будет обязан принять заявление и в течении часа с момента получения обеспечить передачу его или его электронной копии ‎единому регулятору азартных игр. И, как указывается в документе, организатор должен не допускать в дальнейшем приема ставки от лица, который подал такое заявление.

Также, согласно документу, из режима самозапрета можно будет выходить, но не сразу. "Физическое лицо вправе направить организатору азартных игр соответствующего вида заявление об исключении информации о нем из перечня физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, не ранее чем через четыре месяца со дня включения информации о нем в указанный перечень", — говорится в документе.

Авторы проекта поясняют, что необходимость разработки документа связана с отсутствием механизмов самоограничения участия физлиц и ограничено дееспособных граждан в азартных играх.