МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо и порядка их установления, следует из базы данных нижней палаты парламента. Новак провел совещание о поставках топлива аграриям

Ранее в пятницу о подготовке такого законопроекта Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале.

Под предельно допустимыми в документе понимаются розничные цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям. При этом срок действия таких предельно допустимых розничных цен не может быть менее трех лет и более пяти лет, если иное не установлено кабмином.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Предполагается, что в случае принятия новый закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

"Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен", — указывается в пояснительной записке. Авторы данной законодательной инициативы полагают, что принимаемые меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов "на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов".

"В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом", — считают они.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в среду, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.