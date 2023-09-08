МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от уплаты таможенной пошлины при вывозе пропана из России в Абхазию, следует из базы данных нижней палаты парламента. В Госдуме предложили ввести потолок розничных цен на бензин

Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России на таможенную территорию Республики Абхазия без применения вывозной таможенной пошлины.

Данный протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

"Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.