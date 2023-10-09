МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего возврат к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель, отметив необходимость уточнения его редакции в дальнейшем. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 октября, а во втором и третьем чтении принять на следующей неделе. Стоимость нефти увеличивается на усилении геополитических рисков

Сейчас Бюджетный кодекс (БК) содержит положения об определении базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года.

Законопроект, внесенный правительством РФ, вносит изменения в БК, предусматривая определение базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года. А используемая в расчетах базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне его среднегодовой экспортной цены в 250 долларов за тысячу кубических метров. И также с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года. Кроме того, уточняется базовая цена экспортной альтернативы для бензина АИ-92 и дизельного топлива пятого класса.

Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что проведение бюджетной политики в 2024-2026 годах запланировано в логике бюджетного правила, однако само правило претерпело некоторые изменения. Так, в 2024 году, по его словам, предлагается вернуться к обычным параметрам расчета нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть 60 долларов за баррель.

Законопроект также продлевает норму, которая позволит правительству в установленном им порядке принимать решения о предоставлении в 2024 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий. Также продляется возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию этой программы или за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета.

Кроме того, продлевается возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований на определенные кабмином цели. А общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов в 2024 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства. Помимо этого, на 2024 год продлевается ряд норм, связанных с особенностями исполнения региональных и местных бюджетов.