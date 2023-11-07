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В ГД внесли поправки, восстанавливающие нефтяникам топливный демпфер
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Правительство России внесло в Госдуму поправки, которые с октября возвращают нефтекомпаниям выплаты по демпферу в полном объеме, следует из поправок кабмина к проекту федерального... ПРАЙМ, 07.11.2023
нефть, энергетика, финансы, экономика, госпроекты, новости, госдума, правительство рф, топливный демпфер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму поправки, которые с октября возвращают нефтекомпаниям выплаты по демпферу в полном объеме, следует из поправок кабмина к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", с которыми ознакомились РИА Новости.
Поправки к законопроекту будут рассмотрены на заседании бюджетного комитета во вторник.
"Абзацы тридцать восьмой и тридцать девятый изложить в следующей редакции: 0,5 — на период с 1 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года включительно; 1 — на период с 1 октября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.