МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму поправки, которые с октября возвращают нефтекомпаниям выплаты по демпферу в полном объеме, следует из поправок кабмина к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", с которыми ознакомились РИА Новости. Цена барреля нефти Brent упала ниже 84 долларов впервые с 6 октября

Поправки к законопроекту будут рассмотрены на заседании бюджетного комитета во вторник.

"Абзацы тридцать восьмой и тридцать девятый изложить в следующей редакции: 0,5 — на период с 1 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года включительно; 1 — на период с 1 октября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.