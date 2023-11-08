МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике предложил отклонить в первом чтении законопроект, направленный на существенное ограничение рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. Крупные российские банки значительно сократили затраты на рекламу

Документ, внесенный группой депутатов от ЛДПР, запрещает рекламу безрецептурных лекарственных препаратов, за исключением специализированных телевизионных каналов и специальных радиопрограмм с участием медицинских и фармацевтических работников. Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, "позволит сохранить жизнь и здоровье многих россиян".

Ведь навязчивая реклама лекарственных средств, распространяемая в теле- и радиопрограммах на общероссийских общедоступных телеканалах и радиоканалах и предлагающая чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением. При этом болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер, отмечается в пояснительной записке.

Однако против принятия законопроекта изначально выступило правительство РФ, обратив внимание, что действующая редакция закона "О рекламе" уже содержит ограничения, направленные на предотвращение введения в заблуждение относительно свойств рекламируемых лекарств. Например, такая реклама не должна содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья в результате их применения, создавать впечатление ненужности обращения к врачу.

Кроме того, реклама лекарственных средств должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Также, в рекламе не допускается использование образов медицинских и фармацевтических работников.

Комитет по экономполитике по аналогичным основаниям также не поддержал законопроект.