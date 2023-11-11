МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы о направлении дополнительно 21,252 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Депутат ГД не поддержал предложение штрафовать родителей курящих детей

"Это субсидия на докапитализацию Фонда развития промышленности, в общем, все что смогли пособирать из резервов. Считаем это приоритетным мероприятием, всегда такой вопрос ставится", — сообщила на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова. Согласно поправке, которая есть в распоряжении РИА Новости, эта субсидия на 2024 год увеличивается на 16 миллиардов рублей до 22,13 миллиарда, в 2025 году – на 3,53 миллиарда до 13,664 миллиарда, в 2026 году – на 1,722 миллиарда до 11,881 миллиарда.

Комитет поддержал и ряд других правительственных поправок, в том числе об увеличении на 93 миллиона рублей до 619,79 миллиона субсидии на компенсацию в 2024 году затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно-ориентированных проектов. "Это перераспределение ранее зарезервированных средств", — пояснила замминистра.

А субсидии РЖД и Крымской железной дороге на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, увеличиваются в целом на 6,6 миллиона рублей в 2024 году, на 3,8 миллиона в год — в 2025 и в 2026 году. В результате, общий объем таких субсидий составит чуть более 35 миллиарда рублей в год. "Это пригородное сообщение", — сказала Окладникова.

Помимо этого, 112 миллионов рублей выделяются ООО "Инновационный центр "КАМАЗ" на реализацию мероприятия по субсидированию стоимости тарифа оператору перевозок с участием высокоавтоматизированных транспортных средств четвертого уровня на автодороге М-11 "Нева". "Это субсидия на проезд по платным дорогам, конкретно по М-11. У нас сейчас только такой эксперимент действует на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах", — напомнила замглавы Минфина.

Первоначальная редакция предполагала в 2024-2026 годах выделение по 500 миллионов рублей в год на стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности. Одна из поддержанных комитетом поправок предусматривает увеличение на 1 миллиард рублей до 1,5 миллиарда субсидий, выделяемых на эти цели в 2024 году. "Это реализация постановления Государственной думы – была задача предусмотреть не менее миллиарда рублей на стимулирование приобретения судов для речного пассажирского транспорта", — отметила Окладникова.

Кроме того, дополнительно 150 миллионов рублей в 2024 году и 50 миллионов в 2025 году будет выделено на разработку проектной документации для строительства судна-снабженца для обеспечения северного завоза в акватории Севморпути. А 5 миллиардов рублей в 2024 году пойдут на субсидирование при закупках самолетов. "Мы обещали нашим авиакомпаниям, что первые несколько лет мы будем субсидировать разницу между себестоимостью наших судов SuperJet и МС-21 и стоимостью поставки для авиакомпаний. Резервируем средства и распределять будем в зависимости от поставки воздушных судов", — пояснила замминистра.