МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России могут повысить штрафы для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Правительство поддержало штрафы за пьяное вождение электросамокатов

"Она (ответственность —ред.) должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности", — сказал он.

Двойных рассказал, что сенаторы попросили правительство и министерства подготовить свои предложения по данной проблеме. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, "будем рассматривать и в законодательном плане", отметил он.

"Не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний — обеспечить этот объем", — подчеркнул сенатор.

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