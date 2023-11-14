МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, упрощающий получение цифровых лицензий на экспорт и импорт. Лукашенко подписал законы о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был подписан 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидерами России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, часть изменений касается правил выдачи лицензий на экспорт и импорт.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный в г. Москве 25 мая 2023 г", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.