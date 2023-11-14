2023-11-14T13:20:10+03:00
2023-11-14T13:20:10+03:00
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ГД ратифицировала протокол ЕАЭС о цифровых лицензиях
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Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, упрощающий получение цифровых лицензий на экспорт и импорт. Законопроект был внесен президентом России... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, госпроекты, новости, еаэс, госдума, лицензия
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, упрощающий получение цифровых лицензий на экспорт и импорт.
Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был подписан 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидерами России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, часть изменений касается правил выдачи лицензий на экспорт и импорт.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный в г. Москве 25 мая 2023 г", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.