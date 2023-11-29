МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии, подписанное в Москве 21 апреля 2023 года, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам, полученных с апреля по конец 2023 года на период с 2029 по 2034 год. В Белоруссии оценили перспективы товарооборота с Россией

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, подписанное в городе Москве 21 апреля 2023 года", — сказано в тексте проекта федерального закона.

Замглавы минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании отметил, что по просьбе белорусской стороны в соглашении предусматривается перенос платежей в погашение основного долга по государственным кредитам срочных с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год.

"Также в связи с прекращением расчета в этом году индикатора LIBOR, который является базой для определения плавающих процентных ставок по ряду кредитов, предлагается его замена на ставку SOFR. Соглашение временно применяется уже с 22 апреля 2023 года", — сказал на пленарном заседании Сазанов.