2023-11-29T15:05:51+03:00
2023-11-29T15:05:51+03:00
2023-11-29T15:05:51+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231129/842407334.html
ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о переносе платежей по кредитам
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Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии, подписанное в Москве 21 апреля 2023 года, предусматривающее... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, госпроекты, новости, госдума, ратификация, белоруссия, кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии, подписанное в Москве 21 апреля 2023 года, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам, полученных с апреля по конец 2023 года на период с 2029 по 2034 год.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, подписанное в городе Москве 21 апреля 2023 года", — сказано в тексте проекта федерального закона.
Замглавы минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании отметил, что по просьбе белорусской стороны в соглашении предусматривается перенос платежей в погашение основного долга по государственным кредитам срочных с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год.
"Также в связи с прекращением расчета в этом году индикатора LIBOR, который является базой для определения плавающих процентных ставок по ряду кредитов, предлагается его замена на ставку SOFR. Соглашение временно применяется уже с 22 апреля 2023 года", — сказал на пленарном заседании Сазанов.