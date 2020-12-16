МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Два новых очага птичьего гриппа обнаружены в Японии, это префектуры Коти и Кагава, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Птичий грипп обнаружен уже в третьей префектуре Японии

Таким образом, вирус этого заболевания найден в 11 из 47 префектур Японии. В префектуре Кагава, в которой был выявлен первый в этом сезоне очаг заболевания, это уже 12-й случай. В префектуре Коти начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве — 29 тысяч бройлеров.

Введен карантин на перемещение кур и яиц в пределах 3-километровой зоны вокруг ферм, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

До этого птичий грипп был обнаружен в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма, Окаяма, Сига. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало, что только за месяц с начала ноября, когда были выявлены первые случаи заболевания, по начало декабря в стране было уничтожено рекордное для страны число за один сезон — 2 миллиона птиц.

Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в начале ноября.