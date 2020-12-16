МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Существуют определенные категории продуктов, которые серьёзно помогают нашей иммунной системе, особенно в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на слова британского диетолога Лили Саттер. Ученые выяснили, какая диета может защитить от коронавируса

К первой категории относятся цельнозерновые продукты, включающие в себя чёрный хлеб, коричневый рис и киноа, богатые углеводами. Они помогут насытить организм энергией и поддержать мозг, использующий до 20% всех её запасов.

Разнообразить свой рацион следует и веганскими продуктами. Чиа, лён и грецкие орехи — хорошие источники жиров омега-3. В качестве заправки подойдут масло чиа или льняное семя.

Ещё одним насыщенным источником омеги-3 является рыба. Для сохранения всех ее полезных веществ Саттер порекомендовала готовить рыбу на пару или запекать на гриле.

Помимо этого, диетолог посоветовала не забывать о ягодах, богатых флавоноидами, которые благотворно влияют на мозг и настроение. Также в них содержится витамин С. Саттер отметила, что если под рукой нет свежих, подойдут и замороженные ягоды.

Важной составляющей для улучшения микрофлоры кишечника являются йогурты и кисломолочные продукты, наполненные кальцием и белком. Подобными же свойствами обладают квашеная капуста, кимчи и чайный гриб.

Саттер уверена, что следует есть в день как минимум два яйца, ведь они содержат витамин D и являются одним из главных источников белка.

Помимо этого, диетолог напомнила о пользе разноцветных овощей. По ее мнению, рацион должен включать как можно больше овощей разного цвета, поскольку каждый цвет содержит разные химические вещества, и они выполняют свои функции в организме.

Специалист также порекомендовала потреблять растительные масла (оливковое, кокосовое и рапсовое). Они содержат мононенасыщенные жиры и полезны для сердца. Помимо этого в них есть витамин Е, необходимый для кровеносной системы и кожи.

Предпоследней категорией, которую выделила эксперт, стали консервированные помидоры, дающие антиоксидантные свойства и богатые ликопином. Саттер отмечает, что в одной банке таких помидоров этого вещества больше, чем в упаковке свежих.

Наконец, последнее по списку, но не последнее по значению — вода. Специалист подчеркнула, что очень важно поддерживать необходимое количество жидкости в организме. Отчасти в этом могут помочь богатые водой овощи, такие как огурцы и арбузы.

В заключении Саттер напомнила о том, что одна из главных вещей, на которой нам нужно сосредоточиться, — это не пропускать своевременные приёмы пищи.