МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украина до сих пор не начала масштабную вакцинацию от нового коронавируса своего населения. Как пишет агентство Bloomberg, в это же время в Крыму вакцинацию населения провели.

В статье агентства подчеркивается, что при поддержке Москвы к вакцинации жителей готовятся власти двух самопровозглашенных народных республик: Луганской и Донецкой.

Авторы пишут, что Украина является самой большой из тех стран Европы, где еще не началась программа вакцинации граждан от коронавируса.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ред.) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — пишут авторы статьи.

По их мнению, такая ситуация с пандемией грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями. Прогнозируется и рост давления на политика внутри страны.

По предварительным оценкам, вакцинация на Украине начнется в феврале этого года.

При этом России, пишет Bloomberg, удалось вакцинировать население присоединенного в 2014 году Крыма. Что касается Донецкой и Луганской областей, то Москва планирует поставить 145 тысяч доз вакцины "Спутник V" только в январе текущего 2021 года.

"Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом", — отмечают авторы.