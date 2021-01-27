МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Те пациенты, кто перенес коронавирус, не должны спешить с интенсивной физической активностью. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-иммунолог Илья Кукин. Антитела перестали спасать от коронавируса

По мнению эксперта, серьезная ошибка переболевших — прикладывать максимум усилий, чтобы показать физические результаты, которые были у них до болезни.

Перегрузка организма является для переболевших чрезмерной нагрузкой. Это может послужить причиной тяжелого постковидного состояния, а также повторного заболевания.

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. <…> Это одна из глубочайших ошибок", — отметил Кукин.

Медик особо отмечает, что в ходе заболевания коронавирусом здоровые клетки организма расходуют повышенное количество энергии. Поэтому специалист рекомендует дать организму время для восстановления.

Также он посоветовал россиянам выходить на пик своей физической активности постепенно.