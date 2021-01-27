МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Порядка 8-10% от общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией — дети, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечаются, что болеют дети всех возрастов.

В частности, рост числа заболевших отмечается среди несовершеннолетних старше 7 лет. Больше всего болеют подростки 13-15 лет.

Что касается взрослых, то из лиц старше 18 лет чаще болеют россияне в категории от 20 до 60 лет, но пожилые люди переносят COVID-19 тяжелее.

Коронавирусом одинаково заражаются как женщины, так и мужчины.

Всего, по данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом на 27 января, в России зарегистрировано свыше 3,7 млн случаев зарадение ковидом.

Погибших из-за него — 70 тысяч, однако эти данные не окончательные, отмечает Роспотребнадзор.

По общему количеству заболевших Россия занимает 4 место в мире, а по числу заболевших на 100 тысяч населения — 64 место.