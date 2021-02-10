МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о снятии масочного режима в регионе.

В Чеченской республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

"При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", — пишет Кадыров.

Он уточняет, что это решение было принято после тщательного изучения эпидемиологической обстановки, которая "складывается благоприятным образом".

Кадыров также сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы республики. "Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", — заверил глава республики.

Напомним, что первым российским регионом, где было принято решение о снятии обязательного масочного режима, стала Удмуртия.