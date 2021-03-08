МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в России составило 10 253, что является наименьшим приростом с 3 октября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Врачи сказали, когда произойдет рост заболеваемости COVID-19

Согласно данным штаба, 3 октября 2020 года в РФ были зарегистрированы 9859 случаев коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 333 029 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,24%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, наименьшее — в Сахалинской области — пять, Магаданской области и Туве — по четыре. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки в РФ выписаны 10 322 пациента после выздоровления от COVID-19, в частности, в Санкт-Петербурге выздоровели 1411, в Москве — 1037, в Подмосковье — 555. За все время выписаны 3 922 246.

Подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время — 89 473. В Москве за сутки скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге — 43, в Подмосковье — 29.