МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Чрезмерное употребление в пищу продуктов из зерна, прошедшего через механическое удаление отрубей с помощью измельчения или выборочного просеивания, может означать повышенный риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых из Университета Саймона Фрейзера (Канада). 

Женщина на кухне за работой

Диетолог назвал продукты, которые полезно есть перед сном

Исследование показало, что дополнительную нагрузку на сердце и сосуды создают такие продукты как белый хлеб, сладкая выпечка и макаронные изделия.  Отмечается, что при употреблении более семи порций таких продуктов в день повышается риск преждевременной смерти на 27%, риск развития сердечных заболеваний — на 33%, а риск инсульта — на 47%.

Опасность этих продуктов в том, что они изготавливаются из рафинированной муки, содержащей вредные для здоровья вещества. Профессор Скотт Лир, один из главных авторов научной работы, отмечает, что полученные выводы лишь подтверждают необходимость сокращения обработанных и рафинированных продуктов в рамках здоровый диеты. Лучше добавить в повседневное меню смесь злаков, где минимум очищенной пшеницы.