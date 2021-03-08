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Чрезмерное употребление в пищу продуктов из зерна, прошедшего через механическое удаление отрубей с помощью измельчения или выборочного просеивания, может означать повышенный риск... ПРАЙМ, 08.03.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Чрезмерное употребление в пищу продуктов из зерна, прошедшего через механическое удаление отрубей с помощью измельчения или выборочного просеивания, может означать повышенный риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых из Университета Саймона Фрейзера (Канада).
Исследование показало, что дополнительную нагрузку на сердце и сосуды создают такие продукты как белый хлеб, сладкая выпечка и макаронные изделия. Отмечается, что при употреблении более семи порций таких продуктов в день повышается риск преждевременной смерти на 27%, риск развития сердечных заболеваний — на 33%, а риск инсульта — на 47%.
Опасность этих продуктов в том, что они изготавливаются из рафинированной муки, содержащей вредные для здоровья вещества. Профессор Скотт Лир, один из главных авторов научной работы, отмечает, что полученные выводы лишь подтверждают необходимость сокращения обработанных и рафинированных продуктов в рамках здоровый диеты. Лучше добавить в повседневное меню смесь злаков, где минимум очищенной пшеницы.