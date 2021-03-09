МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Роскачество предупредило россиян о блинах с кишечной палочкой — опасную микрофлору нашли в продукции трех производителей. Далеко не все хорошо с блинами и других марок. Об этом говорится в сообщении организации. Диетолог назвал продукты, которые полезно есть перед сном

По итогу проверки оказалось, что количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов превышено в замороженных блинах "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко", "От Ильиной", "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".

В продукции трех торговых марок — "ВкусВилл", "Морозко" и "От Ильиной", помимо прочего, была обнаружена кишечная палочка.

Что же касается марки "Царское подворье", то в этих блинах выявили превышение по содержанию энтерококков.

В блинах Metro Chef содержалось ДНК сои, о чем производитель не упомянул.

А в продукции "Царское Подворье" были обнаружены ДНК свиньи, причем в составе об этом не указано. При этом заявленной производителем говядины в блинах не обнаружено.

В начинке блинов "Лента" специалисты также не нашли и следов говядины, указанной в составе на первом месте. Обнаружено лишь мясо птицы.

Об этом говорится в итогах исследования "Роскачества".

Между тем, по данным аналитиков ВЦИОМ, традиционное блюдо на Масленицу — блины — едят 80-90% россиян, опрошенных социологами в разные годы. И только 10% готовят их самостоятельно.