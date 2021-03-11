МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, говорится в сообщении Роскачества. При этом некоторые многоразовые нетканные маски ничем не уступают одноразовым одноразовых.

Организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовала основные типы масок, представленные в розничной продаже: медицинские маски, лицевые — одноразовые и многоразовые, а также респираторы FFP2. Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.

"Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты", — сообщают эксперты. Лучший результат — у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2%, худший — у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее 3% вирусов.

В ходе испытаний выяснилось, что не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные — пропускают один или несколько типов. Исследования проводились с семью микроорганизмами, в том числе стафилококком: он по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19, уточняет Роскачество. Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат ацетона, метанола, формальдегида и других химических веществ, а также не оказывают раздражающее действие на кожу. Кроме того, в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации, а некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых — медицинских и немедицинских, сообщает организация.

Роскачество обращает внимание, что ни одна маска не подходит для использования в "красных зонах" больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики. "Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям", — подчеркивают эксперты.

Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одна из них не рекомендована к использованию, заключают эксперты.