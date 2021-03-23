МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С начала пандемии маски прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Как следствие, вокруг них появилось много вопросов и опасений: вредно ли постоянно носить маску, можно ли использовать ее повторно, эффективны ли маски в защите от вирусов и какую выбрать, чтобы свести вред к минимуму. В Роскачестве рассказали об опасениях и правилах при использовании масок.

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Наличие клапана на маске может стать источником риска

Исследование Роскачества выявило, что один из респираторов FFP2 с клапаном показал худшие результаты в вирусной проницаемости: задерживает только чуть более 2% вирусов. Таким образом, маски с клапаном не рекомендованы по двум причинам: они не защищают как окружающих, так и носителя. Выбирайте надежные, эффективные маски без клапана.

На маске могут скапливаться бактерии

При длительном ношении на маске могут скапливаться грибки и бактерии, которые мы выдыхаем с воздухом. К тому же за время ношения маска становится влажной от дыхания и слюны, что снижает ее эффективность при защите. Носите с собой сразу несколько запасных масок, чтобы влажную можно было заменить на сухую.

Маска может вызывать аллергию или раздражение

Если покупаете маску, сделанную из небезопасных материалов, она может вызвать аллергию, раздражающее воздействие на слизистую или кожу, а вместе с фильтрованным воздухом вы будете вдыхать небезопасные химические вещества. Не покупайте маски в непроверенных местах. Медицинские маски гарантированно не вызовут раздражающего воздействия при отсутствии индивидуальной непереносимости.

Повторное использование одноразовой маски

В том случае, если вы многократно используете одноразовую маску, храните ее в кармане или сумке с другими вещами, снимаете и надеваете ее нечистыми руками, такая маска вскоре станет источником потенциально опасных бактерий. Одноразовые маски необходимо утилизировать после ношения в течение 2 часов. Регулярно меняйте маски, чтобы этого избежать.

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Согласно исследованиям Роскачества, маски действительно выполняют барьерную функцию и препятствуют распространению бактерий. Некоторые из исследованных показали высокий уровень бактериальной защиты.

Конечно, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов, однако самые эффективные из них все равно задерживают их определенное количество — до 56,2% вирусов (гигиеническая лицевая многоразовая маска). Поэтому маски могут быть использованы только в сочетании с социальной дистанцией и другими мерами профилактики.

При правильном выборе маски, ее использовании весь потенциальный вред в период пандемии можно свести к минимуму, и польза от ношения маски очевидна: она поможет отфильтровать бактерии и вирусы из воздуха, защищая как носителя, так и окружающих. Однако необходимо предпринимать и другие меры профилактики: от тщательного мытья рук до соблюдения социальной дистанции.