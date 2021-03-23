МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С начала пандемии маски прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Как следствие, вокруг них появилось много вопросов и опасений: вредно ли постоянно носить маску, можно ли использовать ее повторно, эффективны ли маски в защите от вирусов и какую выбрать, чтобы свести вред к минимуму. В Роскачестве рассказали об опасениях и правилах при использовании масок.

ГЛАВНЫЕ ОПАСЕНИЯ ПРИ НОШЕНИИ МАСОК И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ.

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  • Наличие клапана на маске может стать источником риска

Исследование Роскачества выявило, что один из респираторов FFP2 с клапаном показал худшие результаты в вирусной проницаемости: задерживает только чуть более 2% вирусов. Таким образом, маски с клапаном не рекомендованы по двум причинам: они не защищают как окружающих, так и носителя. Выбирайте надежные, эффективные маски без клапана.

  • На маске могут скапливаться бактерии

При длительном ношении на маске могут скапливаться грибки и бактерии, которые мы выдыхаем с воздухом. К тому же за время ношения маска становится влажной от дыхания и слюны, что снижает ее эффективность при защите. Носите с собой сразу несколько запасных масок, чтобы влажную можно было заменить на сухую.

  • Маска может вызывать аллергию или раздражение

Если покупаете маску, сделанную из небезопасных материалов, она может вызвать аллергию, раздражающее воздействие на слизистую или кожу, а вместе с фильтрованным воздухом вы будете вдыхать небезопасные химические вещества. Не покупайте маски в непроверенных местах. Медицинские маски гарантированно не вызовут раздражающего воздействия при отсутствии индивидуальной непереносимости.

  • Повторное использование одноразовой маски

В том случае, если вы многократно используете одноразовую маску, храните ее в кармане или сумке с другими вещами, снимаете и надеваете ее нечистыми руками, такая маска вскоре станет источником потенциально опасных бактерий. Одноразовые маски необходимо утилизировать после ношения в течение 2 часов. Регулярно меняйте маски, чтобы этого избежать.

ПОЛЬЗА МАСОК ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ COVID-19. 

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Согласно исследованиям Роскачества, маски действительно выполняют барьерную функцию и препятствуют распространению бактерий. Некоторые из исследованных показали высокий уровень бактериальной защиты.

Конечно, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов, однако самые эффективные из них все равно задерживают их определенное количество — до 56,2% вирусов (гигиеническая лицевая многоразовая маска). Поэтому маски могут быть использованы только в сочетании с социальной дистанцией и другими мерами профилактики.

При правильном выборе маски, ее использовании весь потенциальный вред в период пандемии можно свести к минимуму, и польза от ношения маски очевидна: она поможет отфильтровать бактерии и вирусы из воздуха, защищая как носителя, так и окружающих. Однако необходимо предпринимать и другие меры профилактики: от тщательного мытья рук до соблюдения социальной дистанции.