МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минздрав России в понедельник зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

"Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации: 29.03.2021",- говорится в реестре.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".

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