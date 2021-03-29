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Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID "Спутник Лайт"
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Минздрав России в понедельник зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Спутник Лайт Векторная... ПРАЙМ, 29.03.2021
спутник лайт, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минздрав России в понедельник зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации: 29.03.2021",- говорится в реестре.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".
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