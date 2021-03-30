МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Продукты, которые содержат много сахара и жиров, создают на кишечник большую нагрузку и способствуют распространению в нем вредных бактерий, убивающих этот орган.

Об этом завил немецкий врач Томас Фрилинг в статье для издания Focus.

Он назвал вредные для здоровья кишечника продукты.

В частности, врач советует избегать еды с повышенным содержанием сахара. Она приводит к размножению в кишечнике вредных бактерий, которые подавляют микрофлору. Из-за этого орган пищеварения у человека становится более подвержен различным заболеваниям.

Вторая рекомендация: необходимо снизить употребление колбасных продуктов и красного мяса.

Фрилинг отметил, что колбаса как сильно переработанное изделие может привести к возникновению рака.

Убивают кишечник:

майонез,



маргарин,

сало.



Эти продукты тяжело перевариваются, также они создают большую нагрузку на организм.

Для того, чтобы поддержать здоровье кишечника, врач советует придерживаться средиземноморской диеты: она богата клетчаткой.

Кроме специалист по питанию рекомендует добавить в рацион больше бобовых.