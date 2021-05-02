ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — ПРАЙМ. Иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки вакциной "КовиВак", созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, длится порядка восьми месяцев, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов. Более половины россиян готовы переобучиться после пандемии

"Наш опыт — порядка восьми месяцев", — ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 1".

Помимо этого, Центр Чумакова запросил у Минздрава разрешение применять свою вакцину для людей старше 60, сообщил Ишмухаметов.

"Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания", — сказал Ишмухаметов.

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