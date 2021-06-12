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В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы
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В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина. "В организациях общественного питания... ПРАЙМ, 12.06.2021
пандемия коронавируса, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В Москве с 23.00 до 6.00 прекращают работу кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки, сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
"В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос)", — говорится в сообщении.
Помимо этого, приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, сообщил Собянин.
"С 13 по 20 июня 2021 года временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях", — написал Собянин в своем блоге.