МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В Московской области вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, постановление размещено в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, салонов красоты…, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания…, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", — следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом Подмосковья Ольгой Микаиловой.