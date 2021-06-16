2021-06-16T12:30:00+03:00
2021-06-16T12:39:48+03:00
2021-06-16T12:30:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210616/833943320.html
В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Московской области вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, постановление размещено в среду на сайте регионального управления... ПРАЙМ, 16.06.2021
covid-19, вакцинация, подмосковье, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83285/83/832858350.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83285/83/832858350.jpg
https://1prime.ru/images/83285/83/832858349.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83285/83/832858349.jpg
https://1prime.ru/images/83285/83/832858337.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83285/83/832858337.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В Московской области вслед за Москвой объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, постановление размещено в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, салонов красоты…, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания…, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", — следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом Подмосковья Ольгой Микаиловой.