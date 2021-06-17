МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Зачастую предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей поступают от сомнительных медцентров и "клиник-однодневок". Обычно названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются. Например: "Городской центр…", "Программа поддержки населения…", "Социальный…". Их цели — привлечь на прием людей любыми доступными способами, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский. Москва вводит обязательную вакцинацию в сфере услуг

"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной. Иногда ставят ложные или даже несуществующие диагнозы, с целью назначить дорогостоящие лечение", — объясняет специалист.

В ситуациях, когда вам звонят из медучреждения, важно не перепутать предложение от клиник-однодневок и маркетинговые акции, которые проводят медицинские учреждения, где вы уже лечились.

Клиники с хорошей репутацией, по словам Ориновского, всегда ответят на вопросы, если возникли сомнения, и не станут предлагать услуги, которые не имеют отношения к акции.

Если вам звонит клиника с любым выгодным предложением, вы можете записать ее название и проверить, есть ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом медучреждении.

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