МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Не так страшны дорогие лекарства, как неэффективные. Бывают случаи, когда назначение дорогого лекарства оправданно и необходимо пациенту: например, оно единственное по его диагнозу. Но случается, что врач или фармацевт рекомендует дорогое лекарство, которое совершенно неэффективно или имеет более дешевые аналоги, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Нередко дорогостоящие и излишние препараты назначают пациентам, которые имеют хронические заболевания. В этом случае проще навязать определенное лекарство, потому что человек долго терпит боль и хочет побыстрее избавиться от нее", — отмечает врач.

Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения

Также зачастую пациентам могут предложить излишние лекарства при вирусных инфекциях, для лечения которых можно обойтись гораздо меньшим набором препаратов.

"Для того, чтобы понять, подходит ли вам способ лечения, который подобрал лечащий врач, можно спросить у самого врача о стоимости лекарства, его аналогах, их эффективности и побочных явлениях", — считает Ткаченко.

Если же вы все-таки испытываете сомнения, правильное ли лекарство вам назначили, можно самостоятельно изучить его эффективность, узнать, входит ли оно в клинические рекомендации и стандарты. Однако такое изучение может занять время и требует некоторой подготовки, добавляет она.

Еще один вариант проверки эффективности назначенного лечения — обращение за вторым мнением к другому врачу. Это стандартная практика.

Также проверить эффективность препарата можно на специальном интернет-ресурсе "Расстрельный список препаратов". "Это доступный для всех список, в который входят все препараты с недоказанной эффективностью", — заключила Ткаченко.