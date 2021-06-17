МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Все условия для вакцинации в России созданы, но процесс пока идет плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России снизилось число противников обязательной вакцинации

"Мы с вами слабо идем, и мы плохо вакцинируемся, и не потому, что что-то для этого не создано, условий: условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере", — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Ранее еще один регион РФ ввел обязательную вакцинацию. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова объявила на брифинге в четверг, что в Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения.