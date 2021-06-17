ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — ПРАЙМ. Обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения вводят в Сахалинской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова на брифинге в четверг. В России снизилось число противников обязательной вакцинации

"Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться", — сказала Фунтусова.

Под постановление попали работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.

По словам Фунтусовой, иммунизация начнется в понедельник. Она рассказала, что коэффициент распространения инфекции на острова составляет 1,7 — 1,9.

"У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82 месте и 22 мая — на 25 месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", — сказала Фунтусова.

По ее данным, причинами резкого роста стали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.

По данным оперативного штаба, в Сахалинской области лечение 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет порядка 50 человек, тогда как еще в начале июня фиксировались единичные случаи COVID-19. Вакцинацию прошли 83 810 островитян, это порядка 30% от плана, согласно которому коллективного иммунитета в области добьются к сентябрю.

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